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20:06, 14 апреля 2024Бывший СССР

Причиной пожара на подстанциях в Одесской области стал поджог

Пожар на высоковольтных подстанциях Одесской области случился из-за поджога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Причиной пожара на высоковольтных подстанциях Одесской области стал поджог. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в селе Кубей Болградского района случилось возгорание электроподстанции, в самом Болграде сгорел трансформатор. По данным местных пабликов в соцсетях, основной версией причины пожара является поджог. Так, в селе Кубей был обнаружен сгоревший автомобиль со следами масла.

В настоящий момент без электроэнергии в Одесской области остаются почти семь тысяч абонентов, при этом обесточены дома в четырех населенных пунктах. Сообщалось, что причиной аварийного отключения стало возгорание оборудования на высоковольтных подстанциях в Одесской области, которое затем было ликвидировано силами ГСЧС.

Ранее, 11 апреля, «Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Харьковской области в четверг с 06:31. Причиной стал удар по энергосистеме субъекта. Также были повреждены энергообъекты в Одесской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

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      Леонид Немов
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