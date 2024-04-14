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13:39, 14 апреля 2024Мир

Российский полковник заявил о трещине в «Железном куполе» Израиля

Полковник Алехин заявил, что система ПРО Израиля «Железный купол» дала трещину

Фото: Amir Cohen / Reuters

Атака Ирана показала, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» дала трещину. Об этом завил полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с «Говорит Москва».

По его словам, одной из целей Ирана стала военная база «Неватим», откуда Израиль наносил удары по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. По данным военного эксперта, на объект пришлось минимум 15 прилетов гиперзвуковых ракет среднего радиуса действия.

Алехин считает, что удары Ирана по территория Израиля, несмотря на перехват многих дронов и ракет, говорят о том, что «Железный купол» вновь дал трещину. «Это факт. В том числе политический жест. Иран показал, что он готов. Во всяком случае, это говорит о том, что виток эскалации на Ближнем Востоке еще увеличился», — заключил полковник в запасе.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило, что нанесло удары по объектам израильской системы ПРО «Железный купол» на оборонительной позиции в Таль-Наме. В организации заявили, что таким образом она выразила поддержку палестинцам.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена.

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      Константин Лысяков
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