Ростовская администрация приобщит мигрантов к традиционным ценностям

В Ростовской области захотели приобщить мигрантов к традиционным ценностям

Администрация Ростовской области решила создать специальную комиссию по социальной и культурной адаптации мигрантов. Об этом сообщает портал «161.ru».

Как указывает интернет-издание, в задачи комиссии входит «участие в формировании у мигрантов правовой культуры, приобщение их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также помощь в освоении русского языка».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита традиционных ценностей, культуры, истории и традиций очень важна для будущего России.