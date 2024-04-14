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15:59, 14 апреля 2024Россия

Ростовская администрация приобщит мигрантов к традиционным ценностям

В Ростовской области захотели приобщить мигрантов к традиционным ценностям

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Администрация Ростовской области решила создать специальную комиссию по социальной и культурной адаптации мигрантов. Об этом сообщает портал «161.ru».

Как указывает интернет-издание, в задачи комиссии входит «участие в формировании у мигрантов правовой культуры, приобщение их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также помощь в освоении русского языка».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита традиционных ценностей, культуры, истории и традиций очень важна для будущего России.

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      Глеб Бажуткин
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