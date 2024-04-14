Рынку алмазов предрекли проблемы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Аналитики AFG: рынку алмазов грозят проблемы из-за обострения на Ближнем Востоке

Мировой алмазный рынок может столкнуться с серьезными проблемами из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании Anderida Financial Group (AFG).

Эскалация конфликта между Тегераном и Иерусалимом может негативно сказаться на ситуации с алмазами. Дело в том, что это одна из ключевых позиций в торговле Израиля, который не производит алмазы самостоятельно, но лидирует в их огранке, пояснили в AFG. По итогам 2023 года Израиль входил в топ-5 самых крупных экспортеров бриллиантов.

В данный момент алмазный рынок и так находится в сложной ситуации из-за европейских санкций в отношении РФ, добавили аналитики.

Иран в ночь на 14 апреля осуществил атаку на Израиль с использованием дронов и ракет. Свои действия Тегеран назвал самообороной. По словам главы генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майора Мохаммада Багери, продолжение операции в отношении Иерусалима не планируется.

Ранее стало известно, что ювелиры ЕС столкнулись с убытками из-за санкций против российских алмазов.