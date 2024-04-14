Сенатор раскрыл цель визита Шольца в Китай

Сенатор Пушков: канцлер Германии Шольц попробует отдалить Китай от России

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего официального визита в Пекин постарается повлиять на российско-китайские отношения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков.

По его словам, задача немецкого главы правительства ничем не отличается от поставленной перед президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и министром финансов США Джанет Йеллен.

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», — написал парламентарий.

Ранее американская газета Politico упрекнула Шольца в преклонении перед Китаем.