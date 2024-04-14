Силы США сбили несколько летевших в сторону Израиля иранских дронов

ABC: американские силы сбили несколько летевших к Израилю иранских дронов

Американские силы сбили несколько иранских дронов, летевших в сторону Израиля. Об этом сообщает ABC News.

Количество перехваченных беспилотников и место перехвата не уточняются.

Ранее чиновники США заявили, что американские силы в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), истребители США находятся в боевой готовности.

Иран атаковал Израиль беспилотниками вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.