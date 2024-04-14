Сотрудники МЧС РФ получили травмы из-за украинского беспилотника в ДНР

Сотрудники МЧС РФ получили травмы из-за атаки дрона в районе Горловки

Сотрудники МЧС РФ получили травмы из-за атаки украинского дрона в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Никитовском районе Горловки в субботу, 13 апреля. В пресс-службе рассказали, что в тот момент огнеборцы МЧС тушили пожар в частном доме, который начался из-за сброса взрывоопасного предмета.

«Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что после удара беспилотника одна пожарная автоцистерна была полностью уничтожена, а вторая получила повреждения.

Ранее в этот же день стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в зоне спецоперации на Украине пусковую установку немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.