Столица Сирии подверглась ракетной атаке

Al Watan: средства ПВО Сирии отбивают ракетную атаку на окрестности Дамаска

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

В небе над столицей Арабской Республики слышны взрывы. Уточняется, что нападению, среди прочего, подвергся международный аэропорт Дамаска.

1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы два военачальника Корпуса стражей исламской революции.