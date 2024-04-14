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02:13, 14 апреля 2024Мир

Столица Сирии подверглась ракетной атаке

Al Watan: средства ПВО Сирии отбивают ракетную атаку на окрестности Дамаска

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

В небе над столицей Арабской Республики слышны взрывы. Уточняется, что нападению, среди прочего, подвергся международный аэропорт Дамаска.

1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы два военачальника Корпуса стражей исламской революции.

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      Марина Совина
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