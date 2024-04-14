Британские ВВС сбили летевшие к Израилю иранские дроны

Риши Сунак: самолеты Великобритании сбили несколько дронов Ирана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские ВВС сбили несколько иранских дронов, отражая атаку на Израиль. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в соцсети Х.

По словам Сунака, самолеты Великобритании сбили некоторое количество иранских дронов, летящих в сторону Израиля. Он не уточнил, сколько именно дронов было уничтожено британскими войсками.

«Нападение Ирана вчера вечером было опасной и ненужной эскалацией. Хочу воздать должное профессионализму и мужеству Королевских воздушных сил и наших союзников в защите гражданского населения», — написал Сунак на своей странице в соцсети.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом за удар по консульству страны в Сирии, произошедшем 1 апреля.