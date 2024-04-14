Toyota выделит сотни миллионов долларов на климатические стартапы

Toyota объявила о создании фонда экологических проектов

Венчурное подразделение Toyota Ventures японского автопроизводителя Toyota создаст новый фонд, направленный на инвестиции в климатические стартапы. Корпорация выделит на поддержку экологических проектов 150 миллионов долларов, сообщает ESG Today.

Фонд станет вторым по счету от Toyota Ventures, ориентированным на климат. С его помощью корпорация планирует инвестировать сотни миллионов долларов в проекты, разрабатывающие прорывные технологии, и бизнес-модели в сферах, которые соответствуют климатическим целям Toyota и занимаются поиском решений в области изменения климата и развития экологической устойчивости.

Основатель Toyota Ventures Джим Адлер отметил, что многие инвесторы сократили свои инвестиции, однако Toyota считает, что именно сейчас наступил ключевой момент для вложений в климатические фонды. По его словам, в настоящее время прорывы происходят в том числе в развитии электронного топлива и технологиях улавливания углерода.

Ранее американский стартап Mission Zero привлек 27,7 миллиона долларов для расширения проекта по очистке воздуха от углекислого газа, который поможет сберечь атмосферу и замедлить темпы глобального потепления.