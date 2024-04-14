ЦАХАЛ пригрозил Ирану последствиями за атаку на Израиль

ЦАХАЛ: Иран ждут последствия за атаку на Израиль

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что Иран столкнется с последствиями своей атаки на государство. Данную угрозу он озвучил в эфире телеканала CNN, уточнив, что масштаб ответных мер будет зависеть от нанесенного ущерба.

Конрикус добавил, что Соединенные Штаты Америки успешно перехватили некоторые беспилотные летательные аппараты, выпущенные Ираном.

Ранее ливанское движение «Хезболла» запустило десятки ракет по позициям и штабу противовоздушной обороны (ПВО) Израиля на «оккупированных» Голанских высотах. Удары были нанесены 14 апреля десятками ракет «Катюша». Тем временем израильские военные допустили, что целями атак Ирана могут стать объекты на Голанских высотах и авиабаза в пустыне Негев.