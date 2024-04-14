Украина задержала ехавших в Турцию на квадроциклах четверых поляков

Погранслужба Украины задержала ехавших в Турцию на квадроциклах четверых поляков

Украинские пограничники задержали четверых граждан Польши, которые незаконно пересекли границу с Венгрией на трех квадроциклах и мотоцикле. Об этом в Telegram сообщила Пограничная служба Украины.

«Четверо поляков вне пунктов пропуска на трех квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил: граждане являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов», — заявили в ведомстве.

В службе уточнили, что четверо поляков направлялись из Кракова в турецкий Стамбул в рамках акции «2222 километра», но потеряли связь и заблудились.

Ранее стало известно, что уклонист с Украины попытался перейти границу с Румынией через горы и заблудился. Он не ожидал, что ему придется идти по снегу, высота которого местами достигала двух метров. Мужчина неоднократно сталкивался с дикими животными. По словам уклониста, он встретил рысь, а по ночам слышал вой волков.