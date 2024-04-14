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01:54, 14 апреля 2024Бывший СССР

В Раде назвали чрезмерной идею повысить выплаты бойцам ВСУ

Безуглая назвала чрезмерной идею повысить выплаты бойцам ВСУ и семьям погибших

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала повышение выплат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших, назвав заявленные суммы «чрезмерными». Об этом она написала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен — это о включении "печатного станка". 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», — написала она.

Как считает Безуглая, таким образом дыра в госбюжете будет продолжать расти.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевые выплаты военным для мотивации. Главком хочет повысить надбавку со ста тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) до 200 тысяч (5,2 тысячи долларов).

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      Марина Совина
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