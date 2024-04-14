В Совбезе рассказали о поощрении Западом хакерских атак на Россию

Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев: Запад поощряет хакерские атаки на Россию

Западные страны поощряют хакерские атаки на Россию и стимулируют преступность, чтобы нанести ущерб РФ. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«Власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны», — сказал замсекретаря Совбеза.

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил Европейского союза (ЕС) посещают Украину, где обучают местных хакеров для борьбы с Россией.