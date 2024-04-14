В США вынесли приговор родителям подростка-убийцы

CNN: в США вынесли приговор родителям за убийства, совершенные их ребенком

Суд округа Окленд (штат Мичиган, США) приговорил к лишению свободы родителей подростка, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд. Об этом сообщает CNN.

Дженнифер и Джеймс Крамбли получили от 10 до 15 лет каждый. Это первый в Штатах приговор, вынесенный родителям за убийства, совершенные их не достигшим совершеннолетия ребенком.

В ноябре 2021 года их сын, Итан Крамбли, открыл огонь по школьникам. Он убил четырех человек, еще шесть учеников и учитель пострадали. Подростка приговорили к пожизненному сроку.

В процессе следствия обнаружилось, что полуавтоматический SIG Sauer, с помощью которого было совершено нападение, Итану подарили родители на Рождество. Впоследствии его задержали с оружием в руках.

По словам представителя полиции, подросток совершил из полуавтоматического пистолета от 15 до 20 выстрелов. В ходе следствия он отказывался признать свою вину.

В феврале 2024 года террорист с топором захватил поезд с заложниками в Швейцарии. Он согнал пассажиров в конец состава и угрожал им массовым убийством. Мужчина был убит при штурме представителями спецназа.

