В Южной Корее оценили опасность новых гиперзвуковых ракет КНДР

В Южной Корее заявили, что справятся с гиперзвуковыми ракетами КНДР

Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами. Их опасность оценил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире телеканала KBS.

По его словам, эти ракеты разрабатываются не с целью атаки по Южной Корее, а для ударов по войскам США в Японии. При этом Вон Сик подчеркнул, что для противостояния этому вооружению будет использоваться система Kill chain, которая сможет нанести удары по снарядам до их запуска. «Или они будут сбиваться на промежуточном этапе, до начала планирующего полета», — заявил министр.

Он также отметил, что Северной Корее во время последних испытаний не удалось добиться гиперзвукового планирующего полета ракет на завершающем этапе.

Ранее доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп заявил, что испытанная в КНДР гиперзвуковая ракета «Хвасонпхо-16» потенциально может достичь Аляски и Гавайев. По его словам, снаряд с твердотопливным двигателем будет обладать большей дальностью, чем жидкостная «Хвасон-12».