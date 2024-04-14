Виноделы предупредили о росте цен в России

«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино с 13 мая

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о росте цен на вино в России с 13 мая 2024 года. Об этом сообщает РБК.

В «Абрау-Дюрсо» отметили, что больше всего рост цен коснется марок игристых вин «Империал» — на 35 процентов, "Русское шампанское «Кошерное»" — на 18 процентов, а наименьший рост цен ожидается в отношении марки «Русское шампанское» — на 7 процентов. Сидр «Абрау Дюрсо» и джин «7 трав» подорожают на 15 процентов, коньяк «Абрау Дюрсо» — на 10 процентов. Цены на "Русское шампанское «Резерв»", игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина «Ведерниковъ» и 38-градусная настойка «7 овощей» вырастут на 8 процентов.

Цены также вырастут и на безалкогольную продукцию: «Абрау Индиан Тоник» подорожает на 13 процентов, детское шампанское «Джуниор» — на 10 процентов и безалкогольное игристое вино «Абрау Лайт» — на 5 процентов.

Компания объяснила подорожание возросшими расходами на материалы производства, оборудование и транспортные расходы, а также возросшими ставками акцизов на алкоголь.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал ситуацию с подорожанием яиц в стране сбоем в работе правительства.