Власти объяснили снос единственного в России храма Православной церкви Украины

Власти Богородского округа заявили, что снесенный храм ПЦУ построили незаконно

Единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ), снесенный в Ногинске 11 апреля, был построен незаконно. Об этом изданию «Подъем» сообщили в администрации Богородского городского округа.

По словам представителя властей, собственнику давали время для того, чтобы переоборудовать здание, однако он этого не сделал. «В соответствии с нормами законодательства это не храм, а незаконное строение, самовольная постройка. На данном земельном участке собственник имел право возводить жилые, производственные, бытовые и иные здания», — заявили в администрации.

Собеседник издания подчеркнул, что решение суда, по которому собственник мог переделать здание под другое назначение, было вынесено еще в 2016 году. В результате строение снесли. При этом его владельцу выставят счет за выполненные работы.

В администрации также подчеркнули, что религиозное имущество при сносе не повредили. «Все аккуратно перенесено в 40-футовый контейнер и передано собственнику», — заверил представитель властей.

Он также отметил, что случаи, когда владелец земельного участка создает на своей территории молельный дом, не редки.

О том, что в Ногинске снесли единственный в России храм ПЦУ в честь Святой Троицы, стало известно 13 апреля. Как заявил его бывший настоятель митрополит Адриан (Старина), вынесенное в 2016 году решение суда относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Он выразил надежду, что на Украине вновь укрепится православие, а церковный раскол уйдет в небытие.