Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 14 апреля 2024Экономика

Власти объяснили снос единственного в России храма Православной церкви Украины

Власти Богородского округа заявили, что снесенный храм ПЦУ построили незаконно

Фото: РИА Новости

Единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ), снесенный в Ногинске 11 апреля, был построен незаконно. Об этом изданию «Подъем» сообщили в администрации Богородского городского округа.

По словам представителя властей, собственнику давали время для того, чтобы переоборудовать здание, однако он этого не сделал. «В соответствии с нормами законодательства это не храм, а незаконное строение, самовольная постройка. На данном земельном участке собственник имел право возводить жилые, производственные, бытовые и иные здания», — заявили в администрации.

Собеседник издания подчеркнул, что решение суда, по которому собственник мог переделать здание под другое назначение, было вынесено еще в 2016 году. В результате строение снесли. При этом его владельцу выставят счет за выполненные работы.

В администрации также подчеркнули, что религиозное имущество при сносе не повредили. «Все аккуратно перенесено в 40-футовый контейнер и передано собственнику», — заверил представитель властей.

Он также отметил, что случаи, когда владелец земельного участка создает на своей территории молельный дом, не редки.

О том, что в Ногинске снесли единственный в России храм ПЦУ в честь Святой Троицы, стало известно 13 апреля. Как заявил его бывший настоятель митрополит Адриан (Старина), вынесенное в 2016 году решение суда относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Он выразил надежду, что на Украине вновь укрепится православие, а церковный раскол уйдет в небытие.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили необычный ударный беспилотник. Чем он примечателен и кому принадлежит?

      Очередной украинский беспилотник сбили над российским регионом

      Сенатор раскрыл цель визита Шольца в Китай

      Американский политолог назвал способ завершения конфликта на Украине

      Власти объяснили снос единственного в России храма Православной церкви Украины

      В Госдуме прокомментировали атаку Ирана на Израиль

      В одном микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за паводка

      Израиль отказался от ответного удара по Ирану

      В Донецке умерла известная балерина

      «Урал» вырвал победу у «Динамо» в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше