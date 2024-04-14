Политик Филиппо: атакуя ЗАЭС, Киев пытается получить больше помощи от Запада

Совершая атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), Украина пытается получить от западных стран больше денежной и военной помощи. Об этом высказался лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.

«Постоянные провалы и тупик, в котором находится Украина, приводят ее в отчаяние. Она ищет любые возможности для провокаций, чтобы заставить западные страны направить ей новое оружие, деньги, напрямую ввязаться в конфликт и, что еще хуже, послать туда свои войска», — оценил Филиппо атаки Украины на ЗАЭС.

Политик также заявил, что атаки Киева на атомную электростанцию могут создать опасную ситуацию. По его мнению, Украине стоит прекратить совершать подобные действия, чтобы избежать аварии. Филиппо также подчеркнул, что в случае, если она произойдет, от ее последствий пострадает не только Украины и Россия, но и западные страны.

Ранее в Запорожье назвали условие, при котором АЭС могла бы заработать. Сообщалось, что это может произойти, если линию фронта отодвинут на безопасное расстояние от станции.

13 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили дроном по городу Энергодару, находящемуся рядом с АЭС. При атаке никто не пострадал. До этого, 7 апреля, ВСУ атаковали купол энергоблока Запорожской АЭС. Отмечалось, что радиационной фон на станции не поднялся выше нормы.

