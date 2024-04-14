Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 14 апреля 2024Мир

Во Франции оценили атаки Украины на Запорожскую АЭС

Политик Филиппо: атакуя ЗАЭС, Киев пытается получить больше помощи от Запада

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Совершая атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), Украина пытается получить от западных стран больше денежной и военной помощи. Об этом высказался лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.

«Постоянные провалы и тупик, в котором находится Украина, приводят ее в отчаяние. Она ищет любые возможности для провокаций, чтобы заставить западные страны направить ей новое оружие, деньги, напрямую ввязаться в конфликт и, что еще хуже, послать туда свои войска», — оценил Филиппо атаки Украины на ЗАЭС.

Материалы по теме:
Как выглядят Чернобыль и зона отчуждения в 2024 году? Фотогалерея
Как выглядят Чернобыль и зона отчуждения в 2024 году?Фотогалерея
11 апреля 2024
История Запорожской АЭС в собственности Украины и России. Что такое Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)?
История Запорожской АЭС в собственности Украины и России.Что такое Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)?
4 июля 2023

Политик также заявил, что атаки Киева на атомную электростанцию могут создать опасную ситуацию. По его мнению, Украине стоит прекратить совершать подобные действия, чтобы избежать аварии. Филиппо также подчеркнул, что в случае, если она произойдет, от ее последствий пострадает не только Украины и Россия, но и западные страны.

Ранее в Запорожье назвали условие, при котором АЭС могла бы заработать. Сообщалось, что это может произойти, если линию фронта отодвинут на безопасное расстояние от станции.

13 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили дроном по городу Энергодару, находящемуся рядом с АЭС. При атаке никто не пострадал. До этого, 7 апреля, ВСУ атаковали купол энергоблока Запорожской АЭС. Отмечалось, что радиационной фон на станции не поднялся выше нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

      Стало известно о нахождении россиян на экскурсионных турах в Иране

      Мошенники выманили у питерской пенсионерки пять миллионов рублей

      Высоковольтные подстанции загорелись под Одессой

      В МИД России отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

      На Украине назвали сроки подписания Зеленским ужесточающего мобилизацию закона

      Посольство отреагировало на нахождение россиянина на захваченном Ираном судне

      Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

      Стало известно о неспособности США остановить российские ракеты

      Куклачев раскрыл подробности перенесенной операции на сердце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше