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20:00, 14 апреля 2024Мир

Жительница Тель-Авива рассказала о ситуации в городе после атаки Ирана

РЕН ТВ: после атаки Ирана в Тель-Авиве закрыли образовательные учреждения

Фото: Christophe Van der Perre / Reuters

После атаки Ирана по Израилю в Тель-Авиве на время закрыли образовательные учреждения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную жительницу Ирину Погуляй.

При этом магазины и заведения общепита в городе продолжили работу, отметила девушка. Она добавила, что во время атаки была вынуждена пойти в убежище, расположенное в центре города. При этом спускаться вниз необходимости не было, так как ракеты до города не долетали.

Укрытие, имеющееся на этаже многоквартирного дома, является небезопасным при угрозах воздушной атаки, пояснила Погуляй.

Ранее корреспондент РЕН.ТВ Валентин Трушнин сообщил, что боевые самолеты летали в небе над Тель-Авивом всю ночь, однако сирена воздушной тревоги в это время не звучала. В данный момент небо над городом открыто, работа аэропорта возобновлена, уточнил он.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля 185 беспилотными летательными аппаратами, 36 крылатыми ракетами и 110 ракетами класса «земля-земля». Свои действия Тегеран объяснил ответом за удар по консульству Ирана в Дамаске. Представители Армии обороны Израиля, комментируя случившееся, сообщили, что большую часть ракет и БПЛА удалось перехватить.

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      Лилиана Набиуллина
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