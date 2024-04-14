Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов ВСУ по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана на территорию еврейского государства, произошедшую в ночь на 14 апреля.

Гальперин призвала все страны, включая «союзников Ирана», осудить атаку. Захарова же в ответ задалась риторическим вопросом, осуждал ли хоть раз Израиль атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы.

Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Представитель российского МИД добавила, что при этом помнит якобы имевшие место регулярные заявления израильских официальных лиц в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского и «преступных, террористических действий ублюдков на Банковой», указав, что из-за этого уничтожается гражданская инфраструктура.

Посол Израиля призвала всех объединить усилия против угрозы из Тегерана

Симона Гальперин после ночной атаки на еврейское государство посчитала, что Иран «представляет собой постоянную угрозу существованию Израиля, открыто заявляя о необходимости стереть его с лица земли».

По ее мнению, Иран этой атакой стремился дестабилизировать весь Ближний Восток. «Поэтому все страны, включая союзников Ирана, должны объединить усилия против угрозы, исходящей из Тегерана», — призвала она, утверждая, что Израиль продолжит решительно действовать столько, сколько того потребует ситуация, чтобы гарантировать безопасность граждан.

Симона Гальперин. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Агентству РИА Новости она добавила, что ожидает осуждения иранской атаки в том числе и от российских коллег, а также. что Москва окажет противодействие попыткам Тегерана внести дестабилизацию в регион.

В России обладают подробными сведениями о том, как осуществлялась воздушная атака со стороны Ирана, во многом потому, что благодаря сегодняшним технологиям все транслировалось в онлайн-режиме, заключила посол.

МИД России после атаки на Израиль призвал всех к сдержанности

Ранее 14 апреля МИД РФ в своем заявлении в связи с атакой по территории Израиля выразил озабоченность в связи с эскалацией, призвал «все вовлеченные стороны к сдержанности» и отметил, что проблемы между собой государства будут решать через дипломатию.

При этом в ведомстве сослались на заявление МИД Ирана, согласно которому атака якобы была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на удар по зданию консульству страны в Сирии. «К сожалению, из-за позиции западных членов Совбез ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — сочли в министерстве.

Фото: Amir Cohen / Reuters

В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский посчитал, что на Ближнем Востоке может начаться новый острейший кризис из-за обострения отношений Израиля и Ирана. «Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», — написал дипломат.

А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что миру сейчас не нужно новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По-моему, международное сообщество в целом сейчас призывает к сдержанности одну и другую стороны, потому что никому не интересно увидеть новое обострение ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом. Я знаю, что в Совете Безопасности [ООН] будет обсуждаться этот вопрос. Но главный настрой в мировом общественном мнении в том, чтобы была проявлена сдержанность и события стали бы развиваться в предсказуемом русле Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом за удар по консульству страны в Сирии, произошедшем 1 апреля.

В Армии обороны Израиля рассказали, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом и истребителями. В основном это происходило за пределами Израиля.