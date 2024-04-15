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09:37, 15 апреля 2024Ценности

57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

Американская актриса Сальма Хайек показала фото в купальнике с глубоким декольте

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, сидя в лодке, в слитном купальнике с глубоким декольте, частично демонстрирующем ее грудь. Помимо этого, звезда прикрыла бедра разноцветной тканью. Вдобавок она отказалась от макияжа.

В качестве аксессуаров Хайек выбрала массивный медальон серебряного цвета и синие солнцезащитные очки.

В марте Сальма Хайек вышла в свет в наряде с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела черный жакет и классические брюки.

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      Екатерина Ештокина
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