57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

Американская актриса Сальма Хайек показала фото в купальнике с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, сидя в лодке, в слитном купальнике с глубоким декольте, частично демонстрирующем ее грудь. Помимо этого, звезда прикрыла бедра разноцветной тканью. Вдобавок она отказалась от макияжа.

В качестве аксессуаров Хайек выбрала массивный медальон серебряного цвета и синие солнцезащитные очки.

В марте Сальма Хайек вышла в свет в наряде с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела черный жакет и классические брюки.