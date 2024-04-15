Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Администратор русскоязычной «Википедии» умер при отходе из Артемовска

Администратор русскоязычной «Википедии» Юрий Лущай умер при отходе из Артемовска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Администратор русскоязычной «Википедии» Юрий Лущай, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер во время отхода ВСУ из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается на сайте онлайн-энциклопедии.

В статье отмечается, что Лущай участвовал в боевых действиях в составе ВСУ с января 2023 года. «С 28 марта 2024 года сначала считался пропавшим без вести, а впоследствии стало известно, что в тот день он был убит возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области», — говорится в материале.

Администратора «Википедии» похоронили 10 апреля в селе Великие Лучки. Сообщается, что Лущай внес в онлайн-энциклопедию более 86 тысяч правок и был автором более 200 материалов, еще 50 статей он полностью переработал. Последняя правка от его имени была внесена в «Википедию» 25 марта.

В марте Таганский суд Москвы вновь оштрафовал Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Организацию Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали за нарушение российских законов. Весной Роскомнадзор сообщил, что ресурс отказался удалять десятки материалов, которые содержат запрещенную в России информацию.

***
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Израиль стал жертвой». Макрон объяснил, почему Израиль допустили на Олимпиаду, а Россию — нет

      Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

      Кологривый вышел на публику в очках за 130 тысяч рублей

      Китаец попытался вывезти из России крупнейшую за полвека партию трепанга

      В России поддержали удвоение пенсий для одной категории граждан

      Глава МИД Британии надоел американским конгрессменам из-за Украины

      Израиль отложил начало операции в Рафахе из-за атаки Ирана

      Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва — Петербург

      Дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами

      Российским судебным приставам захотели разрешить применять огнестрельное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше