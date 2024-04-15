Администратор русскоязычной «Википедии» умер при отходе из Артемовска

Администратор русскоязычной «Википедии» Юрий Лущай умер при отходе из Артемовска

Администратор русскоязычной «Википедии» Юрий Лущай, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер во время отхода ВСУ из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается на сайте онлайн-энциклопедии.

В статье отмечается, что Лущай участвовал в боевых действиях в составе ВСУ с января 2023 года. «С 28 марта 2024 года сначала считался пропавшим без вести, а впоследствии стало известно, что в тот день он был убит возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области», — говорится в материале.

Администратора «Википедии» похоронили 10 апреля в селе Великие Лучки. Сообщается, что Лущай внес в онлайн-энциклопедию более 86 тысяч правок и был автором более 200 материалов, еще 50 статей он полностью переработал. Последняя правка от его имени была внесена в «Википедию» 25 марта.

В марте Таганский суд Москвы вновь оштрафовал Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Организацию Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали за нарушение российских законов. Весной Роскомнадзор сообщил, что ресурс отказался удалять десятки материалов, которые содержат запрещенную в России информацию.