Аферисты продавали чужие квартиры на юге России под видом сотрудников спецслужб

Аферисты продали чужую квартиру в Севастополе под видом сотрудников спецслужб

На юге России мошенники арендовали квартиры и под видом сотрудников спецслужб продавали их. Внимание на ситуацию обратил Mash.

В конце 2022 года неизвестный мужчина, представившийся майором ФСБ Ухтомовым, пришел в нотариальную контору в Севастополе. Он показал поддельные документы и рассказал, что его тетя продает квартиру, а он сам хочет удостовериться, что контора работает по всем правилам. Через несколько дней лжесотрудник силового ведомства вновь пришел в контору, но уже с тетей, покупателем и необходимыми документами. В результате нотариус удостоверил сделку, и мужчина получил 5,8 миллиона рублей. Однако через месяц в контору пришла другая женщина, которая заявила, что квартира на самом деле принадлежит ей и она ее не продавала, а также показала настоящие документы на недвижимость.

Уточняется, что мошеннику вместе с лжесотрудником Следственного комитета и женщиной, дочь которой работает в МВД по республике Крым, не раз удавалось обманывать людей по вышеуказанной схеме. Ему удалось заработать на потерпевших примерно 20 миллионов рублей. В 2023 году «майор ФСБ» прибыл в Анапу, где также снял квартиру и попытался продать чужое жилье, однако попался. В данный момент злоумышленники находятся в анапском СИЗО, а их сообщница пытается добиться их перевода на домашний арест.

Ранее в апреле стало известно, что 87-летняя жительница Татарстана лишилась жилья после разговора с мошенниками.