Байден намеренно воздержался от оценок иранской атаки по Израилю

Politico: Байден выступал по атаке на Израиль из-за нежелания провоцировать Иран

Президент США Джозеф Байден намеренно не стал комментировать иранскую атаку на Израиль, чтобы не провоцировать Тегеран. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на шесть американских чиновников.

По информации издания, у главы американского государства не было четкого плана по поводу обращения к нации. Предполагалось, что выступление президента США может спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в воскресенье в Белом доме обсуждался вариант с обращением Байдена. Однако после консультаций от этой идеи было решено отказаться.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

По мнению президента Ирана Ибрахима Раиси, Тель-Авив в ответ может попытаться разрушить экономику республики.

