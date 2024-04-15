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06:42, 15 апреля 2024Мир

Байден намеренно воздержался от оценок иранской атаки по Израилю

Politico: Байден выступал по атаке на Израиль из-за нежелания провоцировать Иран

Фото: Michael McCoy / Reuters

Президент США Джозеф Байден намеренно не стал комментировать иранскую атаку на Израиль, чтобы не провоцировать Тегеран. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на шесть американских чиновников.

По информации издания, у главы американского государства не было четкого плана по поводу обращения к нации. Предполагалось, что выступление президента США может спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в воскресенье в Белом доме обсуждался вариант с обращением Байдена. Однако после консультаций от этой идеи было решено отказаться.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

По мнению президента Ирана Ибрахима Раиси, Тель-Авив в ответ может попытаться разрушить экономику республики.

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      Евгений Силаев
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