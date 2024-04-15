В Иране допустили экономический ответ Израиля на атаку

Раиси: Израиль может попытаться подорвать экономику Ирана в ответ на атаку

Израиль в ответ на атаку может попытаться подорвать экономику Ирана. Об этом заявил глава республики Ибрахим Раиси, его слова передает агентство IRNA.

По словам иранского лидера, страна готова к такому развитию событий. Тегеран будет своевременно принимать меры для поддержки стабильности экономики, подчеркнул Раиси.

Сам удар по Израилю президент Ирана назвал «мощной, исторической и победоносной операцией». Он добавил, что в данный момент республика находится на пике собственного могущества.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

