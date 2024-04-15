Инвестиции Белоруссии в Россию за пять лет выросли на 45 процентов

За последние пять лет Белоруссия нарастила инвестиции в российскую экономику на 45 процентов. Об этом рассказал министр экономики республики Юрий Чеботарь, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что для Минска Россия является ключевым экономическим партнером и одним из главных источников капитала. Глава ведомства отметил, что объем текущих вложений Белоруссии в Россию вырос и теперь «сопоставим с российскими инвестициями в республику».

Чеботарь выделил приоритетные направления в инвестировании двух стран. По его словам, Белоруссия заинтересована в российском производстве машин и оборудования, а российские инвесторы чаще выбирают белорусские проекты в логистике, переработке нефти и газа и финансовых услугах.

Ранее начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета республики (Белстат) Алла Биленко сообщила, что по итогам прошлого года суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику достиг 5,1 миллиарда долларов. Год назад этот показатель составил 3,9 миллиарда долларов.