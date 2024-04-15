Блогерам проспонсируют создание шоу

«Одноклассники» проспонсируют блогерам создание шоу

«Одноклассники» помогут блогерам снять профессиональные шоу. Об это сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что в прошлом году ОК уже помогли авторам контента снять три полноценных шоу — запущенные проекты про кино и кулинарию собрали более 20 миллионов просмотров в соцсети. В этом году «Одноклассники» увеличат число победителей как минимум в два раза и планируют снять от 6 до 9 проектов в зависимости от решения жюри.

Соцсеть запускает второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров «БлогШоу» и открывает прием заявок. Идеи должны соответствовать интересам аудитории соцсети и помогать пользователям развиваться в хобби. На воплощение проектов победители получат денежный грант, размер которого будет определяться индивидуально. Подать заявку для участия можно на сайте до 26 мая.

В первую очередь будут рассматриваться идеи по тематикам кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство. Также можно предложить концепции видеопроектов об авто, моде, путешествиях, питомцах, рыбалке, кино и сериалах, юморе, семье и отношениях.

Участвовать в конкурсе смогут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Для подачи проекта автору нужно будет описать идею с обоснованием, почему она может быть интересна аудитории соцсети, а также отразить примерный бюджет.

Руководитель направления по работе с создателями контента в «Одноклассниках» Евгения Воронина рассказала, что такой формат помогает укреплять позиционирование соцсети и увеличивать количество качественного контента про хобби, а также развивать авторов по ключевым тематикам на площадке.

«В прошлом сезоне одним из победителей стал блогер, который специально создал группу в ОК для участия в проекте — после выхода последней серии в группе было уже более 70 тысяч подписчиков. Это совокупный результат от продюсирования автора на платформе, что также получает победитель от проекта», — рассказала она.