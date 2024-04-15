Боец ВСУ Алекс: ВС РФ готовятся окружить Работино, оборона села станет проблемой

Оборона села Работино, занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ), станет проблемой для украинской армии, поскольку ВС России готовятся окружить населенный пункт. Об этом предупредил боец ВСУ с позывным Алекс, его цитируют украинские СМИ, передает Telegram-канал «Венкоры Русской Весны».

Российские войска начнут активно атаковать от Вербового, к северо-западу от которого они в последние полтора месяца хорошо продвинулись. В настоящее время на уже занятой территории устанавливают минометные позиции.

По мнению Алекса, целью ВС РФ является попытка подойти к Работино с восточной стороны. Он полагает, что российские военнослужащие «поняли, что в лоб Работино им не взять, потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо гораздо легче».

Аналитики DS, работающие на украинскую армию, отмечают, что сейчас ведутся боевые действия в южной части населенного пункта, также его «подпирают» позиции ВС России с запада. Если российским войскам удастся окружить село, начав наступление еще и на его восточную часть, украинская оборона станет проблематичной.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области. Кроме того, по его словам, у армии есть успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.