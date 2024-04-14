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22:42, 14 апреля 2024Бывший СССР

Российские войска улучшили позиции в зоне СВО

Рогов: российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в Работино российские войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили украинский опорный пункт. В районе Вербового также отбиты две атаки, а затем Вооруженные силы (ВС) России не только улучшили позиции, но и взяли один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, по словам Рогова, у Российской армии есть успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Ранее Владимир Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области. Он заявил, что украинские военные оставили свои позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не выдержали натиск Российской армии на северо-западе от населенного пункта.

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      Марина Совина
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