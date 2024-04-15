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11:21, 15 апреля 2024Ценности

Бывшая жена Джонни Деппа попала в объективы папарацци без косметики

Американскую актрису Эмбер Херд без макияжа заметили папарацци в Мадриде
Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд. Фото: Backgrid / Legion-Media

Американская актриса Эмбер Херд попала в объективы папарацци без косметики. Соответствующие снимки публикует The Mirror.

37-летнюю бывшую жену актера Джонни Деппа заметили на утренней пробежке в Мадриде. Знаменитость надела темно-синие леггинсы, однотонный свитшот и кроссовки. Помимо этого, она повесила на шею прикрепленный к специальному шнурку телефон.

Звезда собрала светлые длинные волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. В качестве аксессуаров она выбрала электронные наручные часы, наушники и кольцо.

Ранее в апреле телеведущая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа на видео. 33-летняя знаменитость запечатлела себя дома за завтраком в шесть часов утра.

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      Екатерина Ештокина
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