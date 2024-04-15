Бывшего главу российской IT-компании осудили на 22 года колонии

В Москве приговорили к 22 годам экс-главу Merlion Симоненко за ОПГ и аферы

В Москве суд приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего главу крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко, вымогавшего 15 миллиардов рублей у совладельцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Симоненко признан виновным по части 2 статьи 307 («Заведомо ложные показания»), части 3 статьи 306 («Заведомо ложный донос»), части 3 статьи 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Свою вину осужденный не признал.

Симоненко совместно с сотрудниками Следственного комитета организовали незаконное уголовное преследование соучредителей Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина. В октябре 2020 года их арестовали по обвинению в покушении на Симоненко. Позже бизнесменов освободили, а его самого задержали.

