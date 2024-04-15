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17:06, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине бывшего военкома обвинили в хищении более миллионов долларов

ГБР Украины: бывший военком украл миллионы долларов, ему грозит 10 лет тюрьмы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закончило расследование в отношении бывшего военкома Одесской области, обвиняемого в незаконном обогащении. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый и члены его семьи приобрели недвижимость за рубежом на сумму 190 миллионов гривен (более 450 миллионов рублей), а также люксовые автомобили.

Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы по статье о незаконном обогащении.

Ранее стало известно, что целовавшегося на видео украинского военкома переведут в боевую часть.

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      Илья Таксюр
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