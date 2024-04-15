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10:40, 15 апреля 2024Силовые структуры

Бывших руководителей клиники Мешалкина осудили за хищение 1,8 миллиарда рублей

В Новосибирске суд приговорил экс-главу НМИЦ имени Мешалкина к 3,5 года колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд вынес приговоры бывшим руководителям Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Бывшему главе клиники Александру Караськову назначили три с половиной года колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей. Его супруга и бывшая замдиректора НМИЦ имени Мешалкина Ирина Бойцова получила три года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Предпринимателям Евгению Первушину и Александру Сорокину суд назначил четыре с половиной года и четыре года четыре месяца колонии общего режима соответственно, а также по одному миллиону рублей штрафа каждому.

В зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления») УК РФ. Также суд удовлетворил иск Минздрава России и взыскал с осужденных 927 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигуранты вместе с бывшим заместителем директора клиники и членом-корреспондентом РАН Евгением Покушаловым создали семь фирм, благодаря которым заключали фиктивные сделки. Эти компании побеждали на аукционах, проводимых НМИЦ для закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 миллиарда рублей. Таким образом осужденным удалось похитить 1,8 миллиарда рублей за поставленные по завышенным ценам товары. Покушалов свой срок уже отбыл.

Ранее силовики задержали директора и главного бухгалтера Российского сельскохозяйственного центра по Кемеровской области, подозреваемых в растрате свыше одного миллиона рублей.

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