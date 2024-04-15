Движение по Крымскому мосту приостановили

Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба республики.

Информация о приостановке движения опубликована в 11:21. Причины решения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Крымский мост временно закрывали для автомобилей 10 апреля. Спустя 40 минут после остановки движение восстановили.

В конце марта были названы сроки открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, движение по железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу 2024 года.

