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11:40, 15 апреля 2024Экономика

Движение по Крымскому мосту приостановили

Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба республики.

Информация о приостановке движения опубликована в 11:21. Причины решения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Крымский мост временно закрывали для автомобилей 10 апреля. Спустя 40 минут после остановки движение восстановили.

В конце марта были названы сроки открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, движение по железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу 2024 года.

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      Мария Черкасова
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