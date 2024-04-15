Эксперт назвал лофт худшим вариантом дизайна городской квартиры

Эксперт Васильев: лофт является худшим вариантом интерьера городской квартиры

Лофт является худшим вариантом интерьера городской квартиры. Такое мнение высказал строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

Основными факторами того, почему лофт не подходит для обычной городской квартиры, специалист назвал высоту потолков и площадь объекта. «Старый заводской цех с потолками выше четырех-пяти метров вместит массивный декор лофт-стиля, а обычные "двушка" и "трешка" — нет. Кирпичам и трубам там не место. В целом бунтарский дух лофта никак не вписывается в представления об уютном гнездышке и скорее напоминает подвал или склад», — пояснил Васильев.

Кроме того, рассказал эксперт, лофт не подходит для обычной квартиры по типу планировки, так как в силу открытой планировки каждому члену семьи не удастся выделить свою комнату. Наконец, этот стиль не слишком хорош с точки зрения практичности: из-за используемых в нем бетона, кирпича и металлических элементов в помещениях может появиться запах сырости и ржавчины.

«Если вам близка стилистика лофта, не отказывайтесь от задуманного, но вместо кардинального изменения пространства сделайте акцент на мелочах: декор из дерева, стекла, металла, светильники и мебель помогут реализовать задумку и сохранить баланс между уютом и смелым дизайнерским подходом», — посоветовал Васильев.

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