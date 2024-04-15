Галкин поздравил Пугачеву с 75-летием

Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с 75-летием

Российский телеведущий и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поздравил супругу, эстрадную певицу Аллу Пугачеву с 75-летием. Пост с поздравлением он опубликовал своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Галкин опубликовал на своей странице фотографию Пугачевой. «Любимая, с твоим днем!» — написал ведущий, обратившись к жене.

15 апреля эстрадная певица Алла Пугачева отметила 75-й день рождения. Артистка родилась 15 апреля 1949 года в Москве.

В 2022 году на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева покинула Россию и отправилась в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным.

Пугачева — обладательница звания «Народный артист СССР», ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Самые известные хиты артистки — «Арлекино», «Женщина, которая поет», «Миллион алых роз», «Этот мир» и «Позови меня с собой».