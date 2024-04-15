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13:27, 15 апреля 2024Путешествия

Иностранец лишился бутылки вина за 2,6 миллиона в Домодедово из-за одной ошибки

Baza: житель Вьетнама лишился бутылки вина за 2,6 миллиона в Домодедово

Фото: Dan Cristian Pădureț / Unsplash

Житель Вьетнама лишился бутылки вина за миллионы рублей в московском аэропорту из-за одной ошибки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, это произошло из-за того, что иностранец не заплатил 10 евро (около 995 рублей) в качестве пошлины. Отмечается, что мужчина прилетел в Россию из ОАЭ и решил пройти по «зеленому» коридору в Домодедово, несмотря на то, что в его багаже находились бутылки премиального алкоголя.

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«Таможенники обнаружили у него в чемодане бокс, где лежали четыре бутылки итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 и одно вино французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года, — говорится в сообщении. — По оценке специалистов, только французская бутылка стоит 2,6 миллиона рублей».

Азиат заявил сотрудникам авиагавани, что не знал о необходимости декларировать более трех литров алкоголя. По закону его нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить пошлину и налоги в размере 10 евро за 1 литр.

В результате у мужчины изъяли элитное вино. Более того, на него возбудили уголовное дело за контрабанду алкоголя.

Ранее в дорожной сумке вылетающей из Иркутска жительницы Китая обнаружили полутораметровый ковер из шкуры медведя. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), нарушительница вылетала из аэропорта российского города в Монголию. Женщина пояснила, что найденное в ее личных вещах изделие было куплено в качестве сувенира.

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      Фариза Бацазова
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