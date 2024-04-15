Касперский представил рабочий российский образец смартфона на KasperskyOS

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил рабочий российский образец смартфона на оперативной системе KasperskyOS. Об этом сообщает ТАСС.

Аппарат от разработчика мобильных устройств «Аквариус» он показал на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

«Работает. Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — все наше», — уточнил Касперский.

В пресс-службе Kaspersky пояснили, что представленный смартфон является одним из исследовательских образцов. Оперативная система может устанавливаться на устройства российских и азиатских поставщиков при соблюдении определенных условий.

В июле 2021 года Касперский рассказал в интервью РИА Новости о планах по выпуску защищенного телефона. Перспективное устройство на базе KasperskyOS предназначено для индустриального и корпоративного сектора.

