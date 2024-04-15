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13:05, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили о готовности провести переговоры по Украине

Посол Казахстана Мусаев предложил провести переговоры между Россией и Украиной

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил посол Казахстана в Испании Данат Мусаев в интервью газете ABC.

«Мы являемся сторонниками того, что должно быть мирное разрешение конфликта, другой альтернативы нет», — сообщил посол.

Дипломат добавил, что Россия и Украина — близкие Казахстану страны. «С самого начала мы выразили готовность предоставить необходимую площадку для любых переговоров между двумя сторонами», — отметил Данат Мусаев.

Ранее президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры государств обсудили вопросы председательства России в СНГ, а Казахстана в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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      Илья Таксюр
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