В Казахстане заявили о готовности провести переговоры по Украине

Посол Казахстана Мусаев предложил провести переговоры между Россией и Украиной

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил посол Казахстана в Испании Данат Мусаев в интервью газете ABC.

«Мы являемся сторонниками того, что должно быть мирное разрешение конфликта, другой альтернативы нет», — сообщил посол.

Дипломат добавил, что Россия и Украина — близкие Казахстану страны. «С самого начала мы выразили готовность предоставить необходимую площадку для любых переговоров между двумя сторонами», — отметил Данат Мусаев.

Ранее президент России Владимир Путин провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры государств обсудили вопросы председательства России в СНГ, а Казахстана в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).