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12:44, 15 апреля 2024Мир

Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

Макрон: во избежание эскалации ситуации в регионе Иран нужно изолировать

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Международные партнеры Израиля должны усилить санкции и изолировать Иран во избежание эскалации ситуации в регионе. Об этом в эфире радиостанции RMC заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня мы сделаем все, чтобы избежать эскалации. Нельзя отвечать эскалацией, но, скорее, изоляцией Ирана, убеждением региональных стран в том, что Иран представляет опасность, усилением санкций и давления на деятельность в атомной сфере, чтобы найти путь к миру в регионе... Нужно избежать того, чтобы каждый раз нарушались новые границы», — заявил политик.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Иран от осуществления повторной атаки на Израиль. «Нападение Ирана на Израиль было беспрецедентным. Это то, чего не должно было произойти, это была ужасная эскалация. Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий», — отметил Шольц.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников. В Тель-Авиве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны, однако иранская сторона утверждает, что цели атаки были уничтожены.

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      Виктория Кондратьева
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