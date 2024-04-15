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01:01, 15 апреля 2024Ценности

Модель Крисси Тайген вышла в свет с голой грудью

Фото: Patricia Schlein / Globallookpress.com

Американская модель Крисси Тайген появилась на гала-концерте City Harvest Gala в Нью-Йорке в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание The Sun.

38-летняя манекенщица вышла в свет в прозрачном леопардовом платье с длинными черными лентами на плечах. На размещенных снимках видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и продемонстрировала публике голую грудь.

При этом визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в хвост, выпустив пряди у лица, а также дополнили образ золотыми массивными браслетами и черным клатчем.

Ранее сообщалось, что Крисси Тайген примерила откровенный наряд и показала фото подписчикам. Тогда модель надела черный оверсайз-пиджак поверх кружевного нижнего белья бренда I.D. Sarrieri из прозрачной ткани, а также мини-юбку в пайетках из ассортимента марки Dries Van Noten.

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      Карина Черных
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