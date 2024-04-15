На Урале силовики съехались в лицей из-за конфликта двух подростков

Е1.ru: в Екатеринбурге в лицей съехались силовики из-за конфликта подростков

В Екатеринбурге в лицей № 173 съехались представители силовых структур из-за конфликта двух подростков. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

До этого появились данные о том, что один из мальчиков выстрелил другому в руку из пневматического пистолета, однако в полиции факт применения оружия не подтвердили.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что в дежурную часть доставили двоих молодых людей. «Пострадавший видимых телесных повреждений не имеет. (...) Полиция разбирается в обстоятельствах», — разъяснили в ведомстве.

Источник Е1.ru, знакомый с ситуацией, рассказал, что ребята плевались друг в друга бумагой. Один из юношей принял бумажный «снаряд» за пулю. Тревожную кнопку, по данным собеседника, нажали учителя.

Ранее сообщалось, что трое подростков и пятеро мужчин азиатской внешности устроили драку возле торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге.