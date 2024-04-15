Названа заинтересованная в запрете российского металла страна

Bloomberg: санкции в отношении металлов из России вызовут рост поставок в Китай

Санкции в отношении российской меди, алюминия и никеля, введенные Великобританией и США, вызовут рост поставок продукции из России в Китай. Заинтересованную в запрете российского металла страну назвали аналитики Bloomberg.

Отказ Лондонской биржи (LME) от торговли российскими металлами усилит роль КНР как импортера данных товаров, пишет издание. Металлурги Китая в ответ на выстраивание новой глобальной логистики также нарастят производство, прогнозируют эксперты.

Таким образом, вырастет роль Шанхая как ключевой площадки установления стоимости товаров, значимых для мировой экономики. По мнению аналитиков, КНР также постарается получить скидки на металлы и усилить позиции юаня.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на поставки алюминия, никеля и меди из России. Он не будет распространяться на продукцию, произведенную до 13 апреля 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что санкции ударят по их авторам. На ограничения отреагировал и рынок: цены на алюминий подскочили на 9,4 процента, что стало максимумом с момента введения контракта в 1987 году.