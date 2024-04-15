Названы главные провокаторы рака поджелудочной железы

Онколог Васильева назвала диабет одним из факторов риска рака поджелудочной

Онколог Елизавета Васильева перечислила главные провокаторы риска развития рака поджелудочной железы. Одним из них она назвала сахарный диабет. Слова специалистки приводит «Газета.Ru».

Врач предупредила, что рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных, но обнаружить его на ранних стадиях проблематично из-за полного отсутствия каких-либо симптомов заболевания. «В некоторых случаях симптомы рака поджелудочной железы могут хитро маскироваться под другие заболевания, поэтому человек долгое время не придает им никакого значения», — добавила Васильева.

При этом онколог отметила, что есть ряд факторов, способных спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Главным из них она назвала панкреатит, или воспаление поджелудочной железы. По словам врача, хронические многолетние воспалительные процессы повышают риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз.

Кроме того, развития рака провоцируют сахарный диабет и вредные привычки — курение и употребление алкоголя. «Доказано, что до 33 процента случаев рака поджелудочной железы связано с курением. Чтобы избежать развития страшного недуга, злостным курильщикам нужно избавляться от этой привычки», — рассказала врач.

Еще одним фактором риска Васильева навала неправильное питание. При употреблении большого количества животного жира происходит мутация клеток, вследствие чего и начинают формироваться опухоли, объяснила онколог.

Ранее ученые раскрыли простой способ снизить риск возникновения рака. Исследовательская группа из Национального университета Сингапура обнаружила связь между вероятностью развития этого заболевания и плохим питанием.

