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12:37, 15 апреля 2024Из жизни

Оставшийся без присмотра мальчик залез на крышу и застрял в дымоходе

WCVB-TV: в США оставшийся без присмотра мальчик залез в дымоход и застрял

Кадр: WCVB Channel 5 Boston / YouTube

В США мальчик вылез на крышу дома, залез в дымоход и застрял. Об этом сообщает WCVB-TV.

Инцидент произошел в городе Уитмен, штат Массачусетс. Ребенок и его брат находились дома без присмотра взрослых, когда мальчик решил залезть на крышу дома через окно на втором этаже. После этого он забрался в верхнюю часть дымохода, но выбраться уже не смог.

Свидетелем произошедшего стала соседка. Женщина очень испугалась, заметив ребенка на крыше. «Я не смогла бы поймать его, если бы он упал. Ведь он был очень высоко», — позже призналась она журналистам.

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Отец ребенка был на работе, когда ему позвонил второй сын и сообщил о случившемся. Мужчина сразу обратился в службу спасения и поспешил домой. К тому времени, как он приехал, пожарная бригада уже вытащила мальчика из дымохода и благополучно спустила его с крыши.

Ранее сообщалось, что в США мальчик нашел под кроватью пистолет отца и выстрелил в себя. Его доставили в больницу с тяжелым ранением.

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      Алиса Удовик
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