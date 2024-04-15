Ожидавший автобус россиянин лишился ноги и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина упал под автобус и лишился ноги

В Екатеринбурге местный житель оступился и упал под автобус, лишившись в результате ноги. Происшествие попало на видео, которое опубликовала ГИБДД Свердловской области в Telegram.

На записи видно, как россиянин подходит к останавливающемуся автобусу, делает шаг, промахивается мимо бордюра и падает на асфальт. После этого транспортное средство проезжает по его ноге.

Как рассказали в ГИБДД, ДТП произошло утром 15 апреля на автобусной остановке на улице Соболева. Пострадавшим оказался 46 летний мужчина. В больнице ему поставили диагноз «механическая ампутация левой стопы». В ведомстве добавили, что в момент аварии в автобусе находились 15 человек. Среди них пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Воронеже закрывающаяся дверь автобуса отрубила палец местной жительнице, когда она пыталась зайти в салон. Однако водитель прищемил ей руку дверью, а затем покинул место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ампутацию фаланги пальца правой руки.