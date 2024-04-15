Песков призвал все страны на Ближнем Востоке к сдержанности

Песков: Москва призывает все страны на Ближнем Востоке к сдержанности

Москва обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что главы стран Группы семи (G7) ввиду обеспокоенности ситуацией в регионе попросят Израиль не допустить эскалации конфликта при ответе на ракетную атаку Ирана. По итогам встречи в формате видеосаммита страны выразили поддержку Израилю и потребовали от Ирана прекратить атаки, также предупредив о возможных мерах противодействия со стороны союзников Тель-Авива.