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20:18, 15 апреля 2024Россия

Подросток-зацепер проехался на «Сапсане» от Москвы до Петербурга

Подросток «зацепом» доехал на «Сапсане» от Москвы до Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подросток-зацепер доехал от Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

«17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина. Однако по прибытии на Московский вокзал Северной столицы он был задержан сотрудниками транспортной полиции», — говорится в сообщении.

Известно, что данным видом экстремального перемещения подросток занимается уже около трех лет. Сотрудники МВД составили на россиянина административные протоколы, подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД, где он проведет время в ожидании приезда матери.

Ранее в Ульяновске пенсионерка села на цепной прибор трамвая, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение. По данным мэрии города, пожилая россиянка присела на цепной прибор трамвая, держась за дворник правой рукой.

ЖЗЛ
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