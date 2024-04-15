Популярная порномодель стала безработной из-за начавшейся депрессии

Популярная британская модель покончила с карьерой в порноиндустрии из-за начавшейся депрессии. Об этом сообщает Daily Star.

25-летняя Лоури Роуз росла в религиозной семье и регулярно посещала церковь. В детстве она пережила сексуальную травму, что повлияло на ее повышенную половую возбудимость, негативно сказалось на самооценке и сделало ее непредсказуемой. В связи с этим она внезапно приняла решение публиковать контент откровенного характера на OnlyFans.

По словам порномодели, поначалу ей нравилось работать в секс-индустрии, однако со временем ее психическое здоровье стало ухудшаться. «Когда я начинала, все было не так экстремально. Но сейчас приходится вытворять самые непристойные вещи, чтобы получить просмотры, которые позже превращаются в подписки», — рассказывает она. Кроме того, как утверждает Роуз, она столкнулась с критикой и осуждением как в сети, так и в реальной жизни. Девушка также перестала общаться со своей семьей — родственники отвернулись от нее, когда узнали о ее деятельности. Все это привело к депрессии, и порномодель обратилась к специалисту за помощью.

В конце концов Роуз поняла, что причиной тяжелого эмоционального состояния является ее работа. Она решила уйти из порноиндустрии и перестала публиковать эротический контент. Девушка осталась без заработка и теперь боится, что не сможет найти новую работу. Несмотря на это, Роуз утверждает, что стала намного счастливее, когда отказалась от карьеры порномодели. «Это сделало меня совсем другим человеком, и я благодарна за это. Я всегда буду уважать эту индустрию, но она не для меня», — говорит она.

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